Составлен список приводящих к бессоннице полезных продуктов

Продукты, которые принято считать полезными для организма, могут стать причиной бессонницы. О том, что не стоит есть на ужин, рассказала диетолог Елена Кален.

Продукты, которые принято считать полезными для организма, могут стать причиной бессонницы. О том, что не стоит есть на ужин, рассказала диетолог Елена Кален.

Сельдерей не следует есть во время ужина, т.к. из-за него человек может захотеть сходить в уборную посреди ночи, уточнила эксперт. По мнению Кален, перед отходом ко сну не стоит употреблять орехи, в которых содержатся крахмал, жиры и сахар.

Фрукты, ягоды и свежие овощи также вошли в список не рекомендуемых к ужину продуктов, добавила Кален в публикации в своем Instagram. Как подчеркнула диетолог, растительная клетчатка может привести к брожению в силу того, что вечером привычный метаболизм замедляется.