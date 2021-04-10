Группа ученых обнаружила средство для лечения клещевого энцефалита

Лекарство от клещевого энцефалита может появиться в ближайшее время, ученые обнаружили нейтрализующие вирус антитела.

Лекарство от клещевого энцефалита может появиться в ближайшее время, ученые обнаружили нейтрализующие вирус антитела.

Ежегодно в России и Центральной Европе регистрируется около 10 тыс. случаев заболевания. После укуса зараженного клеща у пациентов развиваются симптомы, похожие на грипп. Они проходят со временем, но остаются неврологические осложнения в виде отека мозга, потери памяти или когнитивных дисфункций.

Эксперименты на мышах показали, что обнаруженные антитела справляются с вирусом, который переносят клещи. Ученые готовы перейти к клиническим испытаниям, это будет еще один шаг на пути к созданию лекарственного препарата от клещевого энцефалита.