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15:13   10 Апреля 2021
Общество

Группа ученых обнаружила средство для лечения клещевого энцефалита

Группа ученых обнаружила средство для лечения клещевого энцефалита

Лекарство от клещевого энцефалита может появиться в ближайшее время, ученые обнаружили нейтрализующие вирус антитела.

Ежегодно в России и Центральной Европе регистрируется около 10 тыс. случаев заболевания. После укуса зараженного клеща у пациентов развиваются симптомы, похожие на грипп. Они проходят со временем, но остаются неврологические осложнения в виде отека мозга, потери памяти или когнитивных дисфункций.

Эксперименты на мышах показали, что обнаруженные антитела справляются с вирусом, который переносят клещи. Ученые готовы перейти к клиническим испытаниям, это будет еще один шаг на пути к созданию лекарственного препарата от клещевого энцефалита.

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#лекарство #клещ #энцефалит

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