Судмедэксперт в США рассказал о проблемах со здоровьем Флойда

Главный судмедэксперт округа Хеннепин в США Эндрю Бейкер, который делал вскрытие умершего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил о причинах смерти мужчины.

Главный судмедэксперт округа Хеннепин в США Эндрю Бейкер, который делал вскрытие умершего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил о причинах смерти мужчины.

Бейкер заметил, что у местного жителя были суженные артерии и гипертония. Также он употреблял наркотические вещества, которые могли привести к ухудшению состояния его здоровья, передает издание The New York Times.

Специалист пояснил, что вышеперечисленные пункт, могли сделать Флойда более восприимчивые к приемам, которые применили против него сотрудники полиции. Но пульмонолог Мартин Тобин во время дачи показаний ранее отметил, что даже абсолютно здоровый человек мог получить несовместимые с жизнью травмы при таком задержании.

Местный суд ранее начал проведение слушаний над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в непредумышленном убийстве Флойда. Трагедия произошла в мае 2020 года.