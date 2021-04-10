Песков: Путин не получал второй компонент вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин пока не получил второй компонент вакцины от COVID-19. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Президент РФ Владимир Путин пока не получил второй компонент вакцины от COVID-19. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Пресс-секретарь в беседе с ТАСС не стал уточнять, когда именно лидер страны пройдет второй этап вакцинации.

Путин 23 марта сделал прививку с первым компонентом препарата от коронавирусной инфекции. Песков тогда выразил надежду, что решение президента станет хорошим примером для граждан. О том, какую именно вакцину использовал российский лидер, не сообщалось.

Россия зарегистрировала три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "Ковивак" и "Эпиваккорона". Все препараты двухкомпонентные.