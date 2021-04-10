Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:02   10 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники автонадзора из Дагестана за взятки пропускали водителей без весового контроля

Сотрудники автонадзора из Дагестана за взятки пропускали водителей без весового контроля

Полиция выясняет обстоятельства уголовного дела о крупном взяточничестве. Главными подозреваемыми являются сотрудники Ространснадзора, осуществляющие весовой контроль.

Уголовное дело по статье о получении взятки было возбуждено против 10 сотрудников Ространснадзора, сообщает ГУ СК РФ по региону. Пять фигурантов были арестованы, а еще пятерым скоро изберут меру пресечения.

По данным следствия, подозреваемые с апреля по ноябрь 2020 года получали деньги от водителей за проезд без весового контроля. Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей.

Стражи порядка уже провели обыски на местах проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты денежные средства в особо крупном размере.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дагестан #взятка #коррупция #махачкала #автонадзор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров