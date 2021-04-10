Сотрудники автонадзора из Дагестана за взятки пропускали водителей без весового контроля

Полиция выясняет обстоятельства уголовного дела о крупном взяточничестве. Главными подозреваемыми являются сотрудники Ространснадзора, осуществляющие весовой контроль.

Полиция выясняет обстоятельства уголовного дела о крупном взяточничестве. Главными подозреваемыми являются сотрудники Ространснадзора, осуществляющие весовой контроль.

Уголовное дело по статье о получении взятки было возбуждено против 10 сотрудников Ространснадзора, сообщает ГУ СК РФ по региону. Пять фигурантов были арестованы, а еще пятерым скоро изберут меру пресечения.

По данным следствия, подозреваемые с апреля по ноябрь 2020 года получали деньги от водителей за проезд без весового контроля. Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей.

Стражи порядка уже провели обыски на местах проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты денежные средства в особо крупном размере.