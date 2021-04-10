Актер Иван Охлобыстин почтил память принца Филиппа и вспомнил встречу с ним

Актер, режиссер, сценарист и писатель Иван Охлобыстин опубликовал в своем Instagram фотографию покойного принца Филиппа и рассказал об их встрече.

Актер, режиссер, сценарист и писатель Иван Охлобыстин опубликовал в своем Instagram фотографию покойного принца Филиппа и рассказал об их встрече.

Иван Охлобыстин в своем аккаунте Instagram поделился с подписчиками снимком герцога Эдинбургского. Актер почтил память принца Филиппа и отозвался о нем очень тепло. Охлобыстин написал, что член королевской семьи был добрым, жизнерадостным и светлым человеком.

В комментариях он успел пообщаться с подписчиками и ответил, что виделся с принцем Филиппом однажды летом на Камчатке. Один из комментаторов назвал герцога Эдинбургского снобом. Но Охлобыстин поспешил опровергнуть высказывание. Актер сообщил, что принц Филипп был заложником своего положения.

Муж королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзорском замке. 10 июня принцу Филиппу должно было исполниться 100 лет.