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14:42   10 Апреля 2021
Происшествия

Пожарный шланг сбил с ног томскую пенсионерку

Пожарный шланг сбил с ног томскую пенсионерку

Сотрудник МЧС тушил мусорный бак, не справился с напором воды в шланге и выпустил его из рук. Извивающийся рукав сбил с ног проходящую мимо пожилую женщину.

Причиной происшествия стал внезапный скачок давления в рукаве пожарного шланга, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Томску. Момент случившегося попал на видео, ролик опубликовали в Сети.

На помощь горожанке прибежали члены пожарной бригады. Они быстро подняли пострадавшую на ноги и помогли ей собрать рассыпанные продукты. Инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших. Перед женщиной извинились и помогли донести пакеты до дома.

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#мчс #пенсионерка #пожарный

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