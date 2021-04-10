Пожарный шланг сбил с ног томскую пенсионерку

Сотрудник МЧС тушил мусорный бак, не справился с напором воды в шланге и выпустил его из рук. Извивающийся рукав сбил с ног проходящую мимо пожилую женщину.

Сотрудник МЧС тушил мусорный бак, не справился с напором воды в шланге и выпустил его из рук. Извивающийся рукав сбил с ног проходящую мимо пожилую женщину.

Причиной происшествия стал внезапный скачок давления в рукаве пожарного шланга, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Томску. Момент случившегося попал на видео, ролик опубликовали в Сети.

На помощь горожанке прибежали члены пожарной бригады. Они быстро подняли пострадавшую на ноги и помогли ей собрать рассыпанные продукты. Инцидент, к счастью, обошелся без пострадавших. Перед женщиной извинились и помогли донести пакеты до дома.