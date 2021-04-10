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14:37   10 Апреля 2021
Происшествия

Школьник под Смоленском получил смертельный удар током, схватившись за оголенные провода

Школьник под Смоленском получил смертельный удар током, схватившись за оголенные провода

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил провести расследование после гибели пятиклассника в Монастырщинском районе.

По предварительным данным, ребенок гулял по территории, где находятся заброшенные гаражи, и схватился за провод. В результате происшествия мальчик получил смертельный разряд тока, сообщают СМИ.

Глава региона выразил слова соболезнования семье и рассказал о том, что погибший школьник был младшим из пяти детей. Он дал поручения местным властям, чтобы те помогли родственникам погибшего в проведении похорон. Островский также обратился к прокуратуре Смоленской области с просьбой привлечь виновных в трагедии к ответственности.

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#смерть #школьник #ток

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