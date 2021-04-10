Школьник под Смоленском получил смертельный удар током, схватившись за оголенные провода

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил провести расследование после гибели пятиклассника в Монастырщинском районе.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил провести расследование после гибели пятиклассника в Монастырщинском районе.

По предварительным данным, ребенок гулял по территории, где находятся заброшенные гаражи, и схватился за провод. В результате происшествия мальчик получил смертельный разряд тока, сообщают СМИ.

Глава региона выразил слова соболезнования семье и рассказал о том, что погибший школьник был младшим из пяти детей. Он дал поручения местным властям, чтобы те помогли родственникам погибшего в проведении похорон. Островский также обратился к прокуратуре Смоленской области с просьбой привлечь виновных в трагедии к ответственности.