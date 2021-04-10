Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Анталье

Автобус с туристами следовал по маршруту в Каппадокию. На трассе Конья — Аксарай водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Автобус с туристами следовал по маршруту в Каппадокию. На трассе Конья — Аксарай водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Туристический автобус перевозил 32 человек — группу, которая прилетела в Турцию по линии туроператора "Пегас Туристик". В ДТП погибла одна девушка, еще 26 россиян получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в ближайшие госпитали в городах Конья и Сельчук.

Два сотрудника российского консульства выехали на место происшествия для оказания консультативной помощи и выяснения деталей ЧП. Посольство в Анталье взяло под контроль расследование обстоятельств происшествия, совместно с турецкими спецслужбами оказывается помощь потерпевшим.