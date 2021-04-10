Доктор Мясников перечислил распространенные ошибки гипертоников

Правильный подход к рациону питания и изменение вкусовых привычек поможет людям бороться с гипертонией.

Правильный подход к рациону питания и изменение вкусовых привычек поможет людям бороться с гипертонией.

Культура питания крайне важна для гипертоников. Именно нежелание отказываться от пагубных привычек, связанных с употреблением пищи, является их самой распространенной ошибкой. Такое мнение выразил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Проблема повышенного давления требует определенных корректировок в диете. В частности, необходимо пересмотреть количество употребляемого сахара и соли. Людям с гипертонией нужно уделять особое внимание овощам и фруктам, а также ограничить себя в жирной и сильно соленой пище.

"При диагностированной артериальной гипертонии поваренная соль должна употребляться в количестве не более двух граммов в день", — отметил Мясников во время своей программы.

Любое давление выше нормы является прямым свидетельством наличия гипертонии. Если человек не борется с ним, то давление будет провоцировать постоянное напряжение сосудов. Тем самым пациент повышает риск осложнений, пояснил медик.

Чаще всего гипертоники пренебрегают советами медиков и не придерживаются инструкций. Лечение повышенного давления подразумевает прием нескольких препаратов. Когда терапия не дает эффекта, это означает, что пациент лечится неправильно, добавил Мясников.