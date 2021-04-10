Мурашко заявил о разработке еще одной российской вакцины против коронавируса

Разработкой еще одной вакцины против коронавируса занимаются эксперты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.

Разработкой еще одной вакцины против коронавируса занимаются эксперты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.

Предварительные результаты работы отечественных ученых могут появиться в ближайшее время. Информацией об этом поделился глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

"Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками", — заявил министр.

Вакцина против COVID-19 для интраназального применения создается на основе вируса гриппа. Об этом рассказал директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов. По его словам, клинические испытания препарата могут начаться осенью этого года.