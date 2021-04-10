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13:57   10 Апреля 2021
Политика

Энтони Блинкен намерен обсудить Россию с представителями НАТО в Брюсселе

Энтони Блинкен намерен обсудить Россию с представителями НАТО в Брюсселе

Американский госсекретарь Энтони Блинкен планирует провести ряд встреч с представителями НАТО в Брюсселе из-за России, сообщили источники агентства Bloomberg.

Как стало известно ранее, представитель НАТО Оана Лунгеску распространила информацию о предстоящих переговорах руководителя американского оборонного ведомства Ллойда Остина с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом 14 апреля.

"Блинкен намерен вернуться в Брюссель на следующей неделе для (проведения. — Прим. ред.) дополнительных встреч с должностными лицами НАТО", — сообщил источник Bloomberg.

Переговоры в Бельгии будут длиться на протяжении недели, сказано в сообщении. В Госдепе США пока не комментировали появившуюся информацию.

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