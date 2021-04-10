Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:54   10 Апреля 2021
Политика

Журналисты рассказали о попытках Киева ухудшить отношения с Минском

Журналисты рассказали о попытках Киева ухудшить отношения с Минском

Власти Киева намеренно ухудшают взаимоотношения с Белоруссией и желают дискредитировать Минск на международной арене. Об этом сообщают украинские СМИ.

Незалежная заморозила все общественно-политические связи республикой, поскольку не признает победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Однако Минск "закрывал глаза" на выпады Киева, чтобы не разрывать торгово-экономическое сотрудничество.

Сейчас ситуация приобретает конфликтный характер, поскольку Украина пытается усилить напряженность в двусторонних отношениях. По мнению журналистов, Киев пытается дискредитировать белорусские власти на международном уровне. В то же время Минск продолжает напоминать о готовности вести диалог с Незалежной. Журналисты считают, что действия украинских властей не принесут пользы Киеву и Минску.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #киев #минск #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров