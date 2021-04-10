Ростовчанка заживо сгорела после взрыва в собственном автомобиле

Сотрудники МЧС обнаружили труп 45-летней жительницы Сальска на заднем сидении сгоревшей иномарки.

Сотрудники МЧС обнаружили труп 45-летней жительницы Сальска на заднем сидении сгоревшей иномарки.

Трагедия произошла в районе улицы Прибрежной. Местные жители услышали громкий взрыв, а после заметили воспламенившуюся машину. Пожарные после ликвидации возгорания нашли мертвую владелицу автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить причину, по которой женщина оказалась на заднем сидении, и все обстоятельства взрыва.

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