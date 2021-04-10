13:39 10 Апреля 2021Происшествия
Ростовчанка заживо сгорела после взрыва в собственном автомобиле
Сотрудники МЧС обнаружили труп 45-летней жительницы Сальска на заднем сидении сгоревшей иномарки.
Сотрудники МЧС обнаружили труп 45-летней жительницы Сальска на заднем сидении сгоревшей иномарки.
Трагедия произошла в районе улицы Прибрежной. Местные жители услышали громкий взрыв, а после заметили воспламенившуюся машину. Пожарные после ликвидации возгорания нашли мертвую владелицу автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить причину, по которой женщина оказалась на заднем сидении, и все обстоятельства взрыва.
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