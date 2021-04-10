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13:38   10 Апреля 2021
Политика

Гюзель Насырова назначена на пост главы Иглинского района Башкирии

Гюзель Насырова назначена на пост главы Иглинского района Башкирии

Иглинские парламентарии проголосовали за назначение Гюзель Насыровой на пост руководителя районной администрации. Ее кандидатуру согласовали 9 апреля.

Насырова исполняла обязанности районного главы после увольнения управленца Николая Самойленко. Теперь местные депутаты окончательно утвердили ее на пост руководителя местной администрации.

"Не передать словами, как волнительно сегодня проходил мой день", — написала Насырова в социальной сети.

Она добавила, что осознает возложенную на нее ответственность и понимает, какой огромный объем работы предстоит выполнить.

Стоит отметить, что Гюзель Насырова является второй женщиной в Башкирии, которая возглавила район. Первой стала Зухра Гордиенко, под контролем которой находится Кигинский район.

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#башкирия #администрация #насырова

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