Гюзель Насырова назначена на пост главы Иглинского района Башкирии

Иглинские парламентарии проголосовали за назначение Гюзель Насыровой на пост руководителя районной администрации. Ее кандидатуру согласовали 9 апреля.

Иглинские парламентарии проголосовали за назначение Гюзель Насыровой на пост руководителя районной администрации. Ее кандидатуру согласовали 9 апреля.

Насырова исполняла обязанности районного главы после увольнения управленца Николая Самойленко. Теперь местные депутаты окончательно утвердили ее на пост руководителя местной администрации.

"Не передать словами, как волнительно сегодня проходил мой день", — написала Насырова в социальной сети.

Она добавила, что осознает возложенную на нее ответственность и понимает, какой огромный объем работы предстоит выполнить.

Стоит отметить, что Гюзель Насырова является второй женщиной в Башкирии, которая возглавила район. Первой стала Зухра Гордиенко, под контролем которой находится Кигинский район.