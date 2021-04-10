Экс-глава СБУ назвал сумму выплаты Москве и Минску со стороны Киева

Украина с начала текущего года выплатила России и Белоруссии более одного миллиарда гривен. Об этом заявил бывший глава СБУ, депутат Рады Валентин Наливайченко.

Украина с начала текущего года выплатила России и Белоруссии более одного миллиарда гривен. Об этом заявил бывший глава СБУ, депутат Рады Валентин Наливайченко.

По словам политика, деньги пошли на оплату импорта электроэнергии.

"Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Белоруссии для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений", — заявил Наливайченко.

Власти Незалежной в феврале обратились к белорусскому руководству с просьбой об экстренных поставках электричества после аварии на двух электростанциях. За месяц до этого Минск уже поставлял Киеву электричество в срочном порядке. Это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов.