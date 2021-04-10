13:18 10 Апреля 2021Политика
РКН добивается снятия ограничений с трансляции про Гагарина в Facebook
Представители Роскомнадзора потребовали от администрации социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной советскому космонавту Юрию Гагарину.
Представители Роскомнадзора потребовали от администрации социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной советскому космонавту Юрию Гагарину.
Как стало известно, руководство западного цифрового ресурса заблокировало материалы, посвященные 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.
В российском ведомстве потребовали снять все ограничения с трансляции, а также изложить причины их введения.