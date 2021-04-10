РКН добивается снятия ограничений с трансляции про Гагарина в Facebook

Представители Роскомнадзора потребовали от администрации социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной советскому космонавту Юрию Гагарину.

Представители Роскомнадзора потребовали от администрации социальной сети Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной советскому космонавту Юрию Гагарину.

Как стало известно, руководство западного цифрового ресурса заблокировало материалы, посвященные 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

В российском ведомстве потребовали снять все ограничения с трансляции, а также изложить причины их введения.