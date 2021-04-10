СМИ: СССР рассматривал три варианта заключения мирного договора с Японией

СССР рассматривал три варианта решения вопроса о Курильских островах в 1973 году. Об этом информирует телеканал NHK, ссылаясь на архивные документы.

СССР рассматривал три варианта решения вопроса о Курильских островах в 1973 году. Об этом информирует телеканал NHK, ссылаясь на архивные документы.

СМИ сообщает, что генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев якобы собирался обсудить с японским премьер-министром Какуэем Танакой вопрос территорий. Один из вариантов подразумевал "большую уступку" со стороны Москвы. СССР будто бы собирался предложить Токио острова Шикотан и мелкие необитаемые острова Малой Курильской гряды.

Второе предложение заключалось в том, что рыбакам из Японии могло быть предоставлено право ведения промысла в определенных районах за плату. Третье решение подразумевало заключение соглашения о сотрудничестве между СССР и Японией без пункта о территориальном размежевании. Так или иначе, Брежнев и Танака не обсудили территориальный вопрос во время переговоров.