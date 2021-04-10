Москвич с ножом и битой избил продавщицу, требуя пиво

Мужчина ночью заявился в магазин и стал требовать отдать ему алкогольные напитки. Продавщица хотела защититься от агрессора битой, однако он вырвал ее и применил против женщины.

Мужчина ночью заявился в магазин и стал требовать отдать ему алкогольные напитки. Продавщица хотела защититься от агрессора битой, однако он вырвал ее и применил против женщины.

Житель Москвы пришел поздно ночью в круглосуточный магазин на улице Героев Панфиловцев. Он достал нож и начал угрожать работнику торгового зала. Мужчина требовал, чтобы ему отдали алкоголь и начал избивать женщину.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали злоумышленника. Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом левой руки.

По информации полицейских, мужчина был пьян и стал требовать у продавщицы пиво, а когда работница магазина решила защититься при помощи биты — выхватил орудие из рук кассира и применил его против оппонентки.