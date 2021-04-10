Военный и первый губернатор Севастополя: что изменит Меняйло в Северной Осетии

Новый глава Северной Осетии уже проявил себя в Севастополе 2014-го года и военном конфликте Абхазии с Грузией. Что ждет республику?

Временным главой Северной Осетии 9 апреля был назначен 60-летний полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он сменил на ответственном посту Вячеслава Битарова, возглавлявшего республику с 2016 года, но отправленного президентом в отставку за четыре месяца до конца срока полномочий.

Губернаторская ротация идет полным ходом. Битаров стал третьим за неделю уволившимся главой: ранее приставку «экс» получили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и бессменный руководитель Тывы Шолбан Кара-оол.

Пока политологи гадают, за какие грехи лишили высоких постов «отставников», новоявленный врио главы Северной Осетии и вице-адмирал Черноморского флота Меняйло осваивается на давно покинутой родине — он родился и вырос в осетинском городе Алагире. Республику чиновник с военным прошлым принял с упавшей за пять лет экономикой и едва ли успешно реализованными нацпроектами. Но планы у него грандиозные.

Настоящий вице-адмирал

Вернуться в родные края руководителем республики Меняйло уже пытался, но первая попытка успехом не увенчалась. В 2010 году «Единая Россия» включила его в список трех кандидатов на этот пост вместе с действующим на тот момент главой Теймуразом Мамсуровым и ректором Северо-Осетинского госуниверситета Олегом Хацаевым.

Однако осетинское заксобрание проголосовало за Мамсурова, а Меняйло продолжил строить военную карьеру в Крыму. До 2011 года он оставался заместителем командующего Черноморским флотом и служил в Севастополе. Работает не «по профессии», а по призванию: в 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище, в 1995 году — Военно-морскую академию, в 2004-м — Академию Генштаба.

Сразу по выпуску из училища Меняйло пошел служить в Северный флот, а в 1990-м уже зашагал в политику, избравшись депутатом Мурманского областного совета. Далее — место начальника штаба в Каспийской флотилии, потом — командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Во время конфликта с Грузией в 2008 году Меняйло руководил отрядом кораблей, перебросивших российский десант в Абхазию и отбивших атаку катеров противника.

Первый губернатор российского Севастополя

Меняйло прочно вписан в новейшую российскую историю фактически легендарной должностью: в апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, он стал исполняющим обязанности губернатора Севастополя, а в октябре того же года — губернатором.

«Ахиллесова пята» Меняйло обнаружилась в публичных внутрисистемных конфликтах. Его ссоры со спикером заксобрания Севастополя Алексеем Чалым — известная история, в которой Меняйло упорно не признается. С 1 по 14 апреля Чалый руководил регионом и, как утверждают местные СМИ, попросил федеральные власти назначить губернатором Меняйло. Но кажется, пожалел об этом, хоть в собственном признании заветной фамилии и не назвал.

«В апреле я совершил ошибку, в результате чего к власти в городе пришли люди, обладающие редким сочетанием двух противоречивых качеств: некомпетентности и чванства. Таким образом, я подвел вас и подвел президента, в связи с чем, видимо, должен извиниться», — заявлял 7 лет назад Чалый.

Сообщалось, что яблоком раздора стали разные взгляды на управление городом. Якобы Чалый, пришедший во власть из бизнеса (владел компанией «Таврида Электрик»), выступал за развитие Севастополя как промышленного и туристического центра. А морской офицер Меняйло настаивал на финансировании военной инфраструктуры в городе, обеспечивая за счет этого его процветание.

По-разному Меняйло с Чалым смотрели и на национализацию бывшей украинской промышленности в регионе. Чалый полагал, что принятие такого законопроекта может отпугнуть потенциальных инвесторов. Как следствие, возглавляемое им заксобрание проголосовало против национализации Россией бывших украинских активов, в том числе и «Севморзавода» на тот момент принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко.

А Меняйло пошел менее демократичным, но более эффективным путем. В конце февраля 2014 года он собрал заседание правительства, на котором было принято постановление «О перечне объектов, подлежащих принятию в государственную собственность города Севастополя как субъекта Российской Федерации». Так «Севморзавод» Порошенко и еще 11 связанных с ним компаний были переданы городу при губернаторе Меняйло.

И все же Чалый, несмотря на управленческие разногласия с вице-адмиралом, подчеркивал его важную роль во времена возвращения Крыма.

«Меняйло был с нами с первых дней революции, здорово помог в формировании отрядом самообороны Севастополя», — говорил «народный мэр» Севастополя.

Будущие перспективы

К новым обязанностям глава региона приступает с истинно военной хваткой. Меняйло уже сообщил, что намерен добиться включения Северной Осетии в список экономически отстающих регионов. Для республики эта перспектива означает новую программу развития с крупными инвестпроектами — строительство курортов «Мамисон» и «Алания парк», элеваторного комплекса в Моздоке и разработку Байкомского месторождения золота, сообщает издание «Акценты».

В целом, дела у республики идут не очень хорошо. За три последних года численность населения Северной Осетии уменьшилась на 11,5 тысяч человек из-за миграции в другие регионы. Впрочем, это не облегчает задачу для Меняйло взять под контроль сложный кавказский регион, полагает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Уважаемый и заслуженный человек, морской офицер. Но как он может ориентироваться в хрестоматийно сложнейших национальных северо-кавказских отношениях, если в Осетии он прожил до окончания школы и бывал там, в лучшем случае, редкими наездами, будучи загружен военной службой за пределами своей малой Родины», — отмечает Лысаков в Telegram.

Помимо социальных и экономических проблем, наблюдается в республике еще одна неприятность на букву «э». Речь идет об удручающей экологической обстановке: хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики — объект повышенной опасности с точки зрения пыления и загрязнения поверхностных вод. Вредная пыль разносится до санатория «Тамиск» и родного Меняйло Алагира, напоминает парламентарий.

Несмотря на вероятные проблемы с местными элитами и экологией, новому главе Северной Осетии придется в первую очередь решать экономические проблему республики, полагают политологи. В прошлогоднем рейтинге социально-экономического положения регионов от «РИА Рейтинг» Северная Осетия заняла восьмое место… с конца. А с начала — 78 место. Сможет ли новый глава поменять это положение вещей? Понаблюдаем.