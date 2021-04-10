Пожарный погиб при тушении дома в Свердловской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели сотрудника МЧС при пожаре. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели сотрудника МЧС при пожаре. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Спасатель погиб при тушении частного дома в Асбестовском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС по области.

Трагедия произошла на улице Лесной во время ликвидации пожара, который разгорелся в частном доме. Сотрудник МЧС оказался под завалами после внезапного обрушения стены. Потерпевший получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован. Врачи боролись за жизнь 34-летнего мужчины, но спасти его не удалось.

Погибший работал начальником караула. Остальные сотрудники экстренных служб не пострадали. Пожар был успешно ликвидирован.