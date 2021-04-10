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12:54   10 Апреля 2021
Происшествия

Пожарный погиб при тушении дома в Свердловской области

Пожарный погиб при тушении дома в Свердловской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели сотрудника МЧС при пожаре. Назначена судебная медицинская экспертиза.

Спасатель погиб при тушении частного дома в Асбестовском городском округе Свердловской области, сообщили в пресс-службе МЧС по области.

Трагедия произошла на улице Лесной во время ликвидации пожара, который разгорелся в частном доме. Сотрудник МЧС оказался под завалами после внезапного обрушения стены. Потерпевший получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован. Врачи боролись за жизнь 34-летнего мужчины, но спасти его не удалось.

Погибший работал начальником караула. Остальные сотрудники экстренных служб не пострадали. Пожар был успешно ликвидирован.

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