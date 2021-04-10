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12:50   10 Апреля 2021
Экономика

Эксперт в области энергетики назвал справедливую цену на электричество в РФ

Эксперт в области энергетики назвал справедливую цену на электричество в РФ

Экономически обоснованная стоимость тарифов на электроэнергию для россиян на 30-50% выше сегодняшних цен. Разница между тарифами в среднем составляет около 2-3 рублей за кВт·ч.

Об этом рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов. Он отметил, что для отдельных потребителей и даже целых регионов в России установлены особые механизмы образования тарифов.

По словам специалиста, одним из федеральных субъектов, где население оплачивает стоимость электроэнергии, максимально приближенную к экономически обоснованной, является Москва. Разница между текущими тарифами и реальными в российской столице составляет менее 1 рубля за киловатт-час, уточнил эксперт.

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#тарифы #электроэнергия #колобов

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