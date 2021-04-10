Вызволение из американской тюрьмы россиянки Миры Тэрада осложнил коронавирус

Администрация американской тюрьмы в Нью-Джерси затягивает депортацию россиянки Миры Тэрада под предлогом карантина, сообщил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Администрация американской тюрьмы в Нью-Джерси затягивает депортацию россиянки Миры Тэрада под предлогом карантина, сообщил глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Возвращение гражданки РФ из США ожидалось в ближайшее время, отметил руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) на своей странице в Facebook. По его словам, все необходимые документы для этого были готовы и еще вчера в 19:20 по Нью-Йорку россиянку должны были доставить на борт самолета и транспортировать в Россию. Однако в 04:30 по московскому времени Шугалею позвонил адвокат девушки и сообщил, что из тюрьмы, расположенной в Нью-Джерси, ее не вывезли.

Сотрудники консульства объяснили адвокату Тэрада, что депортация девушки была отложена из-за того, что у ряда заключенных была обнаружена некая "инфекция", предположительно, COVID-19. Социолог подчеркнул, что из-за этого Мире предстоит провести в карантине десять дней, причем коронавирусом она уже переболела и в ее крови присутствуют антитела.

"Мне хорошо известно, каково это находиться в заточении и каждый день ждать шанса выйти на свободу. И зная, что пережила Мира, могу сказать, что она настоящий боец. Ее не сломила тюремная система США, которая считается одной из самых суровых в мире", — написал Шугалей.

Девушке пришлось пройти немало испытаний, однако теперь ей придется выдержать и карантин, подчеркнул глава ФЗНЦ. Он добавил, что вся эта история с депортацией россиянки на родину похожа на "показательную порку" со стороны США.