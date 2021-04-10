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12:30   10 Апреля 2021
Общество

Ученые из Великобритании назвали фактор снижения смертности от COVID-19

Ученые из Великобритании назвали фактор снижения смертности от COVID-19

Уровень смертности от коронавируса снижается при условии повышенного воздействия солнечных лучей, считают ученые из Эдинбургского университета.

Британские специалисты провели исследование во время которого проанализировали уровень смертности из-за коронавируса в разных регионах Соединенных Штатов. Особое внимание ученые уделяли уровню ультрафиолета, который получали пациенты, пишет издание Daily Star.

Оказалось, что в более солнечных районах США люди, зараженные коронавирусной инфекцией, реже умирали. Аналогичные результаты были получены после исследования в Италии и Великобритании. Феномен объясняется тем, что солнечный свет способен не только восполнять уровень витамина D в крови, но и стимулировать выработку оксида азота. Вещество блокирует возможность COVID-19 размножаться.

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#смертность #коронавирус #солнечный свет

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