Ученые из Великобритании назвали фактор снижения смертности от COVID-19

Уровень смертности от коронавируса снижается при условии повышенного воздействия солнечных лучей, считают ученые из Эдинбургского университета.

Уровень смертности от коронавируса снижается при условии повышенного воздействия солнечных лучей, считают ученые из Эдинбургского университета.

Британские специалисты провели исследование во время которого проанализировали уровень смертности из-за коронавируса в разных регионах Соединенных Штатов. Особое внимание ученые уделяли уровню ультрафиолета, который получали пациенты, пишет издание Daily Star.

Оказалось, что в более солнечных районах США люди, зараженные коронавирусной инфекцией, реже умирали. Аналогичные результаты были получены после исследования в Италии и Великобритании. Феномен объясняется тем, что солнечный свет способен не только восполнять уровень витамина D в крови, но и стимулировать выработку оксида азота. Вещество блокирует возможность COVID-19 размножаться.