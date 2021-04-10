Ученые из Великобритании назвали фактор снижения смертности от COVID-19
Уровень смертности от коронавируса снижается при условии повышенного воздействия солнечных лучей, считают ученые из Эдинбургского университета.
Британские специалисты провели исследование во время которого проанализировали уровень смертности из-за коронавируса в разных регионах Соединенных Штатов. Особое внимание ученые уделяли уровню ультрафиолета, который получали пациенты, пишет издание Daily Star.
Оказалось, что в более солнечных районах США люди, зараженные коронавирусной инфекцией, реже умирали. Аналогичные результаты были получены после исследования в Италии и Великобритании. Феномен объясняется тем, что солнечный свет способен не только восполнять уровень витамина D в крови, но и стимулировать выработку оксида азота. Вещество блокирует возможность COVID-19 размножаться.