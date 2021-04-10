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12:24   10 Апреля 2021
Политика

Байден с супругой передали соболезнования Елизавете II после смерти принца Филиппа

Байден с супругой передали соболезнования Елизавете II после смерти принца Филиппа

Покойный принц Филипп был "чертовски классным парнем". С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден после смерти супруга королевы Елизаветы II.

Как стало известно, герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет. До юбилея муж королевы Великобритании не дожил два месяца.

Джо Байден, общаясь с журналистами, передал Елизавете II соболезнования от себя и первой леди США в связи со смертью принца Филиппа.

"Он был чертовски классным парнем", — сказал американский лидер.

Джо Байден также отметил храбрость герцога Эдинбургского во времена Второй мировой войны и преданность сохранению природы.

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