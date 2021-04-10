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12:16   10 Апреля 2021
Происшествия

Изрезанное тело бездомной женщины нашли жители Ленобласти

Изрезанное тело бездомной женщины нашли жители Ленобласти

Полиция задержала 50-летнего мужчину, поселившегося в заброшенном сарае в поселке Большая Ижора. Его подозревают в убийстве сожительницы.

Полиция выясняет обстоятельства смерти женщины в Ломоносовском районе, сообщают местные СМИ. Ее тело обнаружили местные жители, которые обратились в правоохранительные органы.

По данным следствия, женщина была бездомной и ютилась в одном из сараев. Стражи порядка обнаружили на трупе ножевое ранение. Сожитель погибшей был задержан по подозрению в убийстве.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия и устанавливает причины случившегося.

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