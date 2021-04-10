В МИД РФ требуют решить вопрос дискриминации русскоязычных в Эстонии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

В ходе разговора представители стран обсудили обстановку в российско-эстонских отношениях. Главы МИД высказали мнения касательно международной и региональной повестки. Также во время разговора Лавров сообщил, что необходимо предпринять конкретные шаги по решению проблем с дискриминацией русскоязычных граждан в республике. Он призвал Лийметс урегулировать ситуацию с консервацией массового безгражданства.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров обсуждался и вопрос ратификации договора о границе между Россией и Эстонией. Глава МИД РФ подтвердил, что выполнение Таллином условий, которые были достигнуты при подписании пограндоговоров в 2014 году, являются обязательным условием процесса.