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12:11   10 Апреля 2021
Происшествия

Директор госучреждения Новосибирской области попался на превышении полномочий

Директор госучреждения Новосибирской области попался на превышении полномочий

Сотрудники СК по материалам оперативников ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы новосибирской государственной организации "Управление капитального строительства".

В региональном управлении отметили, что фигурант подозревается в превышении должностных полномочий. Правоохранители установили, что в рамках реализации госпрограммы областное руководство приняло решение о строительстве детсада в селе Марусино.

Директор учреждения, узнав об этом за несколько месяцев до объявления конкурса, рассказал о плане властей руководителю стройфирмы. Это действие уже создало преимущество для потенциального участника торгов. Кроме того, чиновник предложил своему приятелю, чтобы его компания подготовила проектно-сметную документацию будущего садика.

Оказалось, что бумаги не прошли процедуру госэкспертизы. Тем не менее подозреваемый распорядился провести конкурс. Контракт достался фирме знакомого. Сумма по договору составила 145 миллионов рублей.

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#фсб #директор #детсад

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