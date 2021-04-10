Директор госучреждения Новосибирской области попался на превышении полномочий

Сотрудники СК по материалам оперативников ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы новосибирской государственной организации "Управление капитального строительства".

Сотрудники СК по материалам оперативников ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы новосибирской государственной организации "Управление капитального строительства".

В региональном управлении отметили, что фигурант подозревается в превышении должностных полномочий. Правоохранители установили, что в рамках реализации госпрограммы областное руководство приняло решение о строительстве детсада в селе Марусино.

Директор учреждения, узнав об этом за несколько месяцев до объявления конкурса, рассказал о плане властей руководителю стройфирмы. Это действие уже создало преимущество для потенциального участника торгов. Кроме того, чиновник предложил своему приятелю, чтобы его компания подготовила проектно-сметную документацию будущего садика.

Оказалось, что бумаги не прошли процедуру госэкспертизы. Тем не менее подозреваемый распорядился провести конкурс. Контракт достался фирме знакомого. Сумма по договору составила 145 миллионов рублей.