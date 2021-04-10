Глава Первомайского района Новосибирска ушел в отставку ради выборов в Госдуму

Глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новоселов покинул свой пост, чтобы принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ. Об этом пишет издание "Тайга.Инфо".

Глава Первомайского района Новосибирска Виталий Новоселов покинул свой пост, чтобы принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ. Об этом пишет издание "Тайга.Инфо".

Новоселов написал заявление об отставке по собственному желанию. Предположительно, должность главы займет Артем Роговский, занимающийся вопросами экономики и доходов Первомайского района.

"Делаю это осознанно, никто меня не увольнял. Невозможно заниматься политикой и управлять районом", — прокомментировал свой уход Виталий Новоселов.

Он уточнил, что получил предложение участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу, поэтому написал заявление об увольнении.