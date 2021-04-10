Украина до сих пор не знает, с кем воюет, несмотря на милитаристские выступления Зеленского.

Политолог Евгений Сатановский посоветовал руководству стран Евросоюза направлять претензии касательно конфликта на Донбассе и предложения «жить дружно» не в адрес России, а прямиком в Киев. Эксперт напомнил, что именно украинская сторона отказалась выполнять условия мирных соглашений, подписанных в Минске в 2015 году.

В начале апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал тревогу из-за «возросшей военной активности России на границе с Украиной». Однако, как утверждают военные журналисты, есть многочисленные свидетельства переброски американской военной техники на украинскую территорию, намекающие на готовность Киева к вооруженной провокации.

«Насчет того, что худой мир лучше доброй ссоры и всего прочего, из "Ребята, давайте жить дружно" кота Леопольда и аналогичных сентенций европейского начальства, хотелось бы, чтобы они их направляли в Киев, пока все те, кто там сидит на тронах, не соберутся с силами и не выполнят подписанные ими и их предшественниками обязательства. Пока же они строят из себя клинических придурков, кочевряжатся и устраивают провокации», — заявил Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Хоть Владимир Зеленский играет роль «воинственного президента воинствующей страны», пока до сих пор непонятно, с кем Украина воюет, отметил Сатановский. Он подчеркивает, что факт гражданской войны внутри страны официальный Киев не признает, а Россия предусмотрительно «не явилась» на так называемую войну с Украиной, о которой неустанно говорят украинские власти.

Ранее вице-премьер и министр по вопросам «оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что в Киеве не планируют насильственно «освобождать» территории Донбасса. По словам чиновника, ситуация, аналогичная трагедии в боснийской Сребренице, в этом случае невозможна.