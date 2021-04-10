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12:07   10 Апреля 2021
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Начальник райотдела полиции в Адыгее стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Начальник райотдела полиции в Адыгее стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Майкопскому району Адыгеи. Он обвиняется в злоупотреблениии служебными полномочиями.

Следствие полагает, что подозреваемый не зарегистрировал поступившее на его имя заявление о краже имущества, чтобы исключить снижение показателей работы своего подразделения, и таким образом скрыл совершенное преступление.

Если вина правоохранителя будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел и он понесет ответственность в соответствии с законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.

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#полицейский #адыгея #сокрытие преступлений

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