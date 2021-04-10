12:07 10 Апреля 2021Происшествия
Начальник райотдела полиции в Адыгее стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями
Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Майкопскому району Адыгеи. Он обвиняется в злоупотреблениии служебными полномочиями.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Майкопскому району Адыгеи. Он обвиняется в злоупотреблениии служебными полномочиями.
Следствие полагает, что подозреваемый не зарегистрировал поступившее на его имя заявление о краже имущества, чтобы исключить снижение показателей работы своего подразделения, и таким образом скрыл совершенное преступление.
Если вина правоохранителя будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел и он понесет ответственность в соответствии с законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.