Полиция задержала экс-главу красноярского центра стандартизации

СК возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Экс-руководитель федерального бюджетного учреждения Василий Моргун незаконно "заработал" 6,5 млн рублей.

СК возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Экс-руководитель федерального бюджетного учреждения Василий Моргун незаконно "заработал" 6,5 млн рублей.

Экс-глава Центра стандартизации и метрологии Красноярского края стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Полицейские его задержали.

Стражи порядка были с обысками у Василия Моргуна в ноябре прошлого года. После этого чиновник был уволен со своего поста руководителя красноярского ЦСМ.

По данным следствия, подозреваемый подписывал договоры с фирмами, учредителями которых были его родственники, без проведения госзакупок. Сумму ущерба достигает 6,5 млн рублей.

В минувшем году также СМИ сообщали о жалобах со стороны сотрудников ЦСМ. Люди заявляли, что им не доплачивает зарплаты, а финансовые средства выводят из центра посредством фирмы "Диолаб-Сибирь", которая принадлежала супруге и теще Моргуна.