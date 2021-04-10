Полиция накрыла ОПГ по контрабанде сигарет в Калининграде

Полиция пресекла деятельность группы контрабандистов, которые поставляли на рынки России и Евросоюза сигареты с поддельными акцизными марками.

Полиция пресекла деятельность группы контрабандистов, которые поставляли на рынки России и Евросоюза сигареты с поддельными акцизными марками.

По данным регионального МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 3,5 млн пачек сигарет на сумму, превышающую 280 млн рублей.

Также аресту подлежали семь грузовых фур, которые участники преступной группировки использовали для перевозки контрабандной табачной продукции. Товар с поддельными акцизными марками реализовался не только на территории области, но и его отправляли в страны Евросоюза.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление в целях сбыта поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий").