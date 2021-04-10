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11:51   10 Апреля 2021
Происшествия

Женщина погибла под колесами "Лады" на липецкой трассе

Женщина погибла под колесами "Лады" на липецкой трассе

Смертельная авария произошла на 31-м километре автомобильной дороги Липецк — Усмань.

Известно, что 38-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте на повороте к санаторию "Сухоборье". Ехавший со стороны Липецка 46-летний водитель "Лады Ларгус" не заметил пешехода и сбил, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия организована проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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