Женщина погибла под колесами "Лады" на липецкой трассе

Смертельная авария произошла на 31-м километре автомобильной дороги Липецк — Усмань.

Смертельная авария произошла на 31-м километре автомобильной дороги Липецк — Усмань.

Известно, что 38-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте на повороте к санаторию "Сухоборье". Ехавший со стороны Липецка 46-летний водитель "Лады Ларгус" не заметил пешехода и сбил, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия организована проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.