Пожар в одноэтажном доме унес жизнь пенсионерки из Калужской области

Полиция выясняет обстоятельства ЧП в деревне Абрамовское. Огонь в одном из домов унес жизнь пожилой женщины и почти полностью уничтожил здание.

Полиция выясняет обстоятельства ЧП в деревне Абрамовское. Огонь в одном из домов унес жизнь пожилой женщины и почти полностью уничтожил здание.

Спасатели обнаружили тело 82-летней женщины после пожара в одной из квартир жилого дома в Боровском районе, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. По факту происшествия организована проверка.

Инцидент произошел около 17:00 в деревне Абрамовское. В результате возгорания были уничтожены интерьеры здания — от дома остались только стены. В настоящее время полиция устанавливает причины пожара и опрашивает свидетелей.