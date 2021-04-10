Раскрыто последнее желание 99-летнего принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп не хотел суеты и мечтал мирно умереть в собственной постели в Виндзорском замке.

Герцог Эдинбургский принц Филипп не хотел суеты и мечтал мирно умереть в собственной постели в Виндзорском замке.

Приближенный к королевской семье источник рассказал о последнем желании покойного супруга британской королевы Елизаветы II. Он хотел "мирно умереть в своей постели". Кроме того, герцог не желал проводить государственные похороны, несмотря на то, что имел право на них. Именно поэтому его супруга организовала военные похороны, которые пройдут частной службой в часовне при дворце. Об этом инсайдер рассказал изданию New York Post.

О смерти 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа стало известно из официального заявления Букингемского дворца. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи в истории. Его брак с Елизаветой II длился 73 года.