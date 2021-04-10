Опубликовано последнее желание умершего супруга Елизаветы II принца Филиппа

Супруг британской королевы Елизаветы II озвучил последнее желание перед смертью.

Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, умерший 9 апреля незадолго до своего сотого дня рождения, озвучил последнее желание перед смертью. Он хотел «спокойно умереть дома», а не в больнице, сообщает New York Post со ссылкой на источник в королевской семье.

Отмечается, что большую часть времени в последние дни жизни герцог Эдинбургский проводил во сне, а в часы бодрствования он «нежился на солнце с одеялом на коленях» вместе с женой. Когда наступила смерть, королева была у постели супруга в Виндзорском замке, сообщала британская газета Telegraph.

При этом Филипп, хоть и с трудом, мог ходить сам, опираясь на трость. Иногда он позволял персоналу помочь ему в передвижении в инвалидном кресле, но такую помощь коронованной особе слуги предлагали крайне осторожно.

«Когда он впервые после больницы появился в личных комнатах, он крикнул: "Уберите эту чертову штуку с моих глаз" [инвалидную коляску, — прим.ред.]», — передает New York Post воспоминания одного из помощников принца.

В последнее время Филипп мало ел и прекратил пить утренний чай, который обычно подавали ему в постель к 7.30 утра. В редкие дни, когда принц хорошо себя чувствовал, он надевал рубашку, отглаженные брюки, начищенные ботинки и просил принести ему стул и накрыть ноги пледом. С видом на живописные окрестности замка он читал адресованные ему письма и писал ответные.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с принцем пройдет по его сценарию. Он несколько лет продумывал собственные похороны: например, отказался от пышной государственной церемонии в польщу военных похорон в часовне Святого Георгия в Виндзоре.