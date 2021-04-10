Экс-главу минтруда Дагестана задержали по делу о хищении соцвыплат

Министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова доставили на допрос в следственное управление. Он обвиняется в хищении соцвыплат.

Министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова доставили на допрос в следственное управление. Он обвиняется в хищении соцвыплат.

Следователи допросят фигуранта по ранее возбужденным делам. Речь идет о событиях, произошедших в период с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года, когда Ибрагимов руководил министерством. По предварительной версии, при Ибрагимове в ведомстве произошел инцидент, связанный с нарушениями при проведении закупок.

По данному делу силовики также задержали и действующего начальника отдела закупок министерства Ибрагима Карибова. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.