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11:08   10 Апреля 2021
Происшествия

Таксист изрезал ножом клиента в Петербурге за его внимательность

Таксист изрезал ножом клиента в Петербурге за его внимательность

Таксист напал с ножом на пассажира в центре Северной столицы. Поводом стал неудобный вопрос об оплате.

Инцидент произошел, когда мужчина с девушкой сели в машину такси и увидели, что водитель уже включил счетчик оплаты. Недовольный клиент обратил на это внимание и задал водителю резонный вопрос. Разъяренный мужчина стал агрессивным и начал ругаться, а потом вытащил клиента из машины.

После небольшой потасовки стороны разошлись, но пассажир решил напоследок стукнуть по машине ногой, за что получил от водителя удар ножом. Потерпевший был госпитализирован с резаными ранами лица и шеи. Правоохранительные органы разбираются в случившемся. Возбуждено уголовное дело.

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#водитель #пассажир #клиент

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