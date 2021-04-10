Водитель аэролодки погиб при столкновении с льдиной в Архангельске

Спасатели завершили поисковую операцию на Северной Двине. Утром там перевернулось самодельное судно на воздушной подушке. Тело водителя было найдено в кабине.

Спасатели завершили поисковую операцию на Северной Двине. Утром там перевернулось самодельное судно на воздушной подушке. Тело водителя было найдено в кабине.

По данным СК, капитан двигался по Никольскому рукаву. ЧП произошло при попытке пересечь судовой ход. Судно зацепило льдину и перевернулось. Водитель аэролодки погиб. Его тело нашли спасатели в затопленной кабине. Согласно предварительной информации, мужчина не смог выбраться наружу и утонул.

Аэролодка была изготовлена самостоятельно. Она состояла из двух объемных баллонов с рамой и фанерной площадкой, сиденья и маленькой одноместной кабины. Изготовитель допустил при ее создании конструктивные ошибки, которые и привели к трагедии, считает следствие.