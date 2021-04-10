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10:38   10 Апреля 2021
Происшествия

Сбитая на Варшавской улице школьница из Петербурга скончалась в больнице

Сбитая на Варшавской улице школьница из Петербурга скончалась в больнице

Девушка-подросток, которую сбила иномарка на Варшавской улице в Санкт-Петербурге, погибла от полученных в ходе аварии травм, несмотря на все усилия медиков.

Смерть ребенка стала причиной проверки со стороны сотрудников правоохранительных органо, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии. Вскоре они примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительным данным, несовершеннолетняя вместе с матерью переходила дорогу в неположенном месте, когда им навстречу выехал автомобиль марки Hyundai Elantra. Водитель не успел изменить направление своего движения. От полученного при столкновении с машиной удара девочка оказалась на противоположной стороне дороги. Мать местной жительницы не пострадала.

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