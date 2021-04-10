В сеть попало видео перехвата самолета-разведчика США российским МиГ-31

На видео их кабины пилота видно российский истребитель за считанные секунды настигает незваного гостя.

Опубликована в сети видеозапись, снятая из кабины пилота МиГ-31, поднятого ранее на перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. На ней видно, как российский истребитель за считанные секунды настигает незваного гостя.

Российский высотный истребитель МиГ-31 перехватил американский разведывательный самолёт RC-135W Rivet Joint, приблизившийся к воздушным границам РФ над Тихим океаном. Видео из кабины экипажа МиГ-31. pic.twitter.com/Pi6LJcCLts — Давай_попьём_чаю... (@karandash74bis) April 10, 2021

Утром 10 апреля МиГ-31 Военно-космических сил России из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа был поднят в воздух для опознавания неизвестной воздушной цели. Ей и оказался разведывательный самолет США. После перехвата американский «боинг» улетел от российских границ, а экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром.

В начале марта журнал Popular Mechanics сообщал, что жителей США напугал звук российского истребителя Су-57 — его американцы сравнивают с «воем банши», криком и даже называют звуком инопланетного происхождения.