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11:19   10 Апреля 2021
Россия

В сеть попало видео перехвата самолета-разведчика США российским МиГ-31

В сеть попало видео перехвата самолета-разведчика США российским МиГ-31

Опубликована в сети видеозапись, снятая из кабины пилота МиГ-31, поднятого ранее на перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. На ней видно, как российский истребитель за считанные секунды настигает незваного гостя.

 

Утром 10 апреля МиГ-31 Военно-космических сил России из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа был поднят в воздух для опознавания неизвестной воздушной цели. Ей и оказался разведывательный самолет США. После перехвата американский «боинг» улетел от российских границ, а экипаж МиГ-31 вернулся на аэродром.

В начале марта журнал Popular Mechanics сообщал, что жителей США напугал звук российского истребителя Су-57 — его американцы сравнивают с «воем банши», криком и даже называют звуком инопланетного происхождения.

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