10:29 10 Апреля 2021Политика
Глава ЛДПР призвал срочно закрыть авиасообщение с Турцией из-за COVID-19
Россия должна приостановить авиасообщение с Турцией из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в Telegram-канале.
Россия должна приостановить авиасообщение с Турцией из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в Telegram-канале.
Как стало известно, на территории турецкого государства в очередной раз был установлен коронавирусный антирекорд — 55 941 заболевший COVID-19 за сутки.
"Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", — считает глава ЛДПР.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что обстановка на фоне распространения коронавируса в Турции начинает накаляться. Больше всего мутировавших штаммов было завезено в Россию именно из этой курортной страны, добавила она.