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10:25   10 Апреля 2021
Общество

Кардиохирург раскрыл простой и бесплатный способ продлить жизнь

Кардиохирург раскрыл простой и бесплатный способ продлить жизнь

Около двух часов пешей ходьбы в неделю способны продлить жизнь человека на несколько лет. Такое заявление сделал кардиохирург Лео Бокерия.

Длительность жизни подвижных людей в среднем составляет от шести до восьми лет больше, чем у приверженцев сидячего образа жизни. Умеренная физическая нагрузка положительно сказывается на здоровье всего организма и может значительно продлить жизнь, подчеркнул Бокерия.

Ограничение соленой пищи и вредных привычек, регулярное движение, а также включение в ежедневный рацион около 400 граммов фруктов и овощей считаются главными секретами долголетия, приводит мнение Бокерии 360tv.ru.

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