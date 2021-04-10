Автомобилист провалился под тонкий лед на Новосибирском водохранилище

Житель Новосибирской области выжил после того, как провалился под лед на местном водохранилище. Он решил проехать по водоему на своей машине.

Житель Новосибирской области выжил после того, как провалился под лед на местном водохранилище. Он решил проехать по водоему на своей машине.

Спасатели смогли вытащить из воды мужчину в Ордынском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Пострадавший решил пересечь Новосибирское водохранилище на машине, но провалился под лед.

Сотрудники МЧС оперативно откликнулись на сигнал автомобилиста. Они выдвинулись к месту происшествия на лодке и благополучно доставили мужчину на берег. При этом медицинская помощь ему не понадобилась.