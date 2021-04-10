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10:22   10 Апреля 2021
Происшествия

Автомобилист провалился под тонкий лед на Новосибирском водохранилище

Автомобилист провалился под тонкий лед на Новосибирском водохранилище

Житель Новосибирской области выжил после того, как провалился под лед на местном водохранилище. Он решил проехать по водоему на своей машине.

Спасатели смогли вытащить из воды мужчину в Ордынском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Пострадавший решил пересечь Новосибирское водохранилище на машине, но провалился под лед.

Сотрудники МЧС оперативно откликнулись на сигнал автомобилиста. Они выдвинулись к месту происшествия на лодке и благополучно доставили мужчину на берег. При этом медицинская помощь ему не понадобилась.

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#мчс #новосибирск #машина #лед

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