Эксперт Чиньере Инияма во время слушания в Коронерском суде западного Лондона заявил, что гибель российского предпринимателя Николая Глушкова в 2018 году произошла в ходе насилия.

Эксперт Чиньере Инияма во время слушания в Коронерском суде западного Лондона заявил, что гибель российского предпринимателя Николая Глушкова в 2018 году произошла в ходе насилия.

Инияма сообщил информацию, исходя из всех собранных за время расследования данных. Инстанция также выслушала в ходе заседания показания дочери бизнесмена Глушкова Натальи. Именно она нашла тело родителя в его квартире, расположенной в районе Нью-Малден, передает телеканал "Царьград". Сотрудники Скотленд-Ярда ранее квалифицировали смерть мужчины через сдавливание шеи как убийство, назвав ее необъяснимой.

Работники Следственного комитета России возбудили уголовное дело после произошедшего. А представители отечественного посольства неоднократно направляли властям Великобритании ноты и обращения по поводу расследования, которые оставались без ответа.