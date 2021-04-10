Двое мигрантов избили подростков возле ТЦ в Москве

Сотрудники полиции Москвы задержали двух уроженцев Узбекистана, которые напали на несовершеннолетних на площадке у торгового центра "Авиапарк".

Сотрудники полиции Москвы задержали двух уроженцев Узбекистана, которые напали на несовершеннолетних на площадке у торгового центра "Авиапарк".

По предварительным данным, двое мальчиков 14 и 17 лет решили посидеть на качелях, когда к ним подошли виновники события. В какой-то момент между ними начался конфликт, в ходе которого один из злоумышленников отнял у младшего из школьников мобильник, сообщает телеканал "Царьград". Драку смог разнять случайный прохожий.

Правоохранители вскоре установили, что мигранты проживают в городе без регистрации и не имеют постоянной работы. Медики выявили у младшего пострадавшего ссадины на лице, а у его старшего приятеля медики диагностировали черепно-мозговую травму закрытого типа и, предположительно, перелом челюсти.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой". Предполагаемым злоумышленникам в скором времени изберут необходимую меру пресечения.