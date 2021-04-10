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9:46   10 Апреля 2021
Общество

Центр Гамалеи допустил возможность пожизненного иммунитета от прививки "Спутником V"

Центр Гамалеи допустил возможность пожизненного иммунитета от прививки "Спутником V"

Российская вакцина "Спутник V" может давать иммунитет к коронавирусу на всю жизнь, выразил надежду глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Разработчики "Спутника V" допустили, что антитела к COVID-19 после прививки могут сохраняться пять – десять лет или дольше. Сотрудники центра им. Гамалеи работают над созданием вакцины против сразу нескольких штаммов SARS-CoV-2, добавил Гинцбург в комментарии "Интерфаксу".

Врачи не зафиксировали ни одного летального случая после вакцинации препаратом "Спутник V", заявили в Росздравнадзоре. Более 1,5 привившихся от коронавируса россиян ведут онлайн-дневники о своем состоянии, сообщает 360tv.ru.

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#иммунитет #антитела #гинцбург #Спутник V

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