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9:46   10 Апреля 2021
Происшествия

Полиция и волонтеры ищут пропавшего 13-летнего мальчика под Волгоградом

Полиция и волонтеры ищут пропавшего 13-летнего мальчика под Волгоградом

Сотрудники правоохранительных органов и неравнодушные люди пытаются установить местоположение исчезнувшего школьника. Он проживает на хуторе Чиганаки в Волгоградской области.

По имеющимся данным, 13-летний подросток ушел из дома во второй половине дня, отправившись за дровами по просьбе отца. Он взял машину родителя без разрешения мужчины. Позднее мальчика видели у Цимлянского водохранилища на резиновой лодке, которую он взял у одного из местных жителей, сообщает пресс-служба СК по региону.

Участники поисковых групп смогли обнаружить автомобиль и судно, на которых передвигался несовершеннолетний, но информации о его судьбе пока нет. Подросток был одет в черную куртку и аналогичного цвета штаны. У мальчика темные волосы и худощавое телосложение.

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#ск #поиск #подросток

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