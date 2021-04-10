Алексей Русских отправил в отставку правительство Ульяновской области

Правительство Ульяновской области было отправлено в отставку по распоряжению врио губернатора региона Алексея Русских.

Правительство Ульяновской области было отправлено в отставку по распоряжению врио губернатора региона Алексея Русских.

Глава региона уже подписал официальный указ. Согласно тексту документа, чиновники будут исполнять свои полномочия до формирования нового кабинета министров.

Как стало известно ранее, бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ушел со своего поста, чтобы принять участие в предстоящих парламентских выборах. Управленец считает, что сейчас необходимо "дать дорогу молодым". Российский президент Владимир Путин утвердил его увольнение и назначил Алексея Русских на должность врио главы региона.